Genç girişimci Başbuğhan Çeker: “İnşaat sektöründe ilgi çeken çalışmalarda bulunuyoruz”

Oyun sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalışmaları bulunan Genç Girişimci Başbuğhan Çeker, 9 yıldır inşaat sektörünün içinde olduğunu belirtti. Uluslararası fuarlara katıldığını ve sektörel gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten genç girişimci, “Sektörün ihtiyaçlarını yakından takip etmeniz gerekiyor. Aksi halde çalışmalarınızda birtakım eksiklikler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra iyi bir ekibe sahip olmanız da gerekiyor. Böylelikle çalışmalarınızı profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz” dedi.

“İnşaat sektörü ülkemizde önemli bir yere sahip”

Türkiye'de inşaat sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu belirten genç girişimci Başbuğhan Çeker, “Sektöre önemli yatırımlarda bulunarak, bu alanın gelişmesine biraz da olsa katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra farklı alanlara da ilgi duyduğumu söyleyebilirim. Oyun sektörü bunlardan bir tanesi. Hem inşaat hem de oyun sektörüne ilgi çeken yatırımlarda bulunuyoruz” dedi.

“Sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Marka değerini yükselten çalışmalarda bulunduklarını söyleyen Çeker, “Hem oyun hem de inşaat sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Bir sektöre yatırımlarda bulunacaksanız eğer, sektörü yakından takip ediyor olmanız çok önemli. Şu anda ulusal piyasaya yatırımlarda bulunuyorum. Ayrıca yurt dışına ihracat yaparak ülkemize döviz girmesine katkıda bulunuyorum. Aslında sektörel bazda yaptığımız çalışmalarda temel amacımız ülkeye ekonomik anlamda olumlu bir etkide bulunmak. Belirlediğimiz hedef ışığında çok önemli çalışmalara devam edeceğimizi söyleyebilirim” sözleriyle açıklamalarını noktaladı” diye konuştu.