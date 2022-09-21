Genç güvenlikçi işe gidiş yolunda hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki otel çalışanı genç hayatını kaybetti.

Kaza Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde akşam saat 23.40 sıralarında meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Lütfi Gür'ün (23) kullandığı 07 AEB 914 plakalı motosiklet, Bogazkent istikametinden gelen Ahmet G.'nin kullandığı 07 LT 868 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Gür, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Muhammet Lütfi Gür'ün cansız bedeni savcılık incelenmesinin ardından morga kaldırıldı.