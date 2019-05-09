Genç İtfaiyeciler Hürriyet İstasyonu'nda uygulama yaptı

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri iş yaşamlarına yoğun şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Öğretim Görevlileri Ramazan Özçakır, Ozan Ceylan ve Özer Merdan rehberliğinde sık sık tatbikat ve teknik inceleme gezisi yapan öğrenciler son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İstasyonu'nu ziyaret etti. Teknik inceleme gezisinde konuşma yapan İtfaiye Eri Ahmet Hamdi Durmuş “Başkalarının malı, canı bizlere emanet. Bundan dolayı kendimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Burada yapacağınız uygulamaları itfaiyecilik yaşamınızda tatbik edeceksiniz. Belki burada öğrendiklerinizle birilerinin hayatını kurtaracaksınız. Sorumluluğumuz çok büyük. Onun için yaptığımız işi ciddiyetle yapmamız son derece önemli" ifadelerinde bulundu.

Gezi sırasında genç itfaiyeciler istasyonda bulunan arama-kurtarma ekipmanlarını, merdivenli araçları, yangın söndürme araçlarını ve itfaiyede kullanılan ekipmanları yakından inceleyip tanıyarak kullanma imkanı buldu. Gezi sonrasında öğretim görevlileri ve öğrenciler yardımlarından dolayı İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Şube Müdürü Hidayet Yıldırım ve ekibine teşekkür etti.