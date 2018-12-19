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Genç kadın evinde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Sarılar Mahallesi Çamlık mevkiindeki evlerinde ailesiyle birlikte yaşayan Cansel Fidan (28) uyumak için odasına gitti. Cansel Fidan'ın uzun süre gelmemesi üzerine kardeşi odaya girdi. Hareketsiz halde yatan Cansel Fidan'ı gören ailesi 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yapıkları kontrolde genç kızın öldüğünü tespit etti.


Sara hastası olduğu bildirilen Cansel Fidan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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