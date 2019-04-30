Genç kadın kedisi için ağladı

Antalya'da oturduğu dairenin alt kat balkonunda mahsur kalan kedisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Muratpaşa Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kedisi oturduğu ikametin alt kat balkonunda mahsur kalan bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler merdiven yardımıyla girdikleri balkondan kediyi alıp sahibine teslim etti. Hayvanın halsiz ve bitkin olduğunu gören genç kadın itfaiye erinden aldığı kedisine sarılarak gözyaşı döktü, ardından tedavisini yaptırmak üzere bölgeden ayrıldı.