İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç kızın karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde düşük yaptığı iddiası

Antalya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 17 yaşındaki kızın hastanenin tuvaletinde düşük yaptığı iddia edildi.

Antalya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 17 yaşındaki kızın hastanenin tuvaletinde düşük yaptığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.30 sırasında Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis tuvaletinde meydana geldi. Tuvalete giren vatandaşlar, ağlayan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İddiaya göre, H.A. (17) tuvalette bebeğini düşürdü. H.A. kadın doğumhane bölümünde tedavi altına alınırken, polis ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Öğle saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran H.A'nın hamile olduğunu öğrendiği ve hastane tuvaletinde düşük yaptığı iddia edildi. Bebeğin kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmezken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.