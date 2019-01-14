Genç kızın karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde düşük yaptığı iddiası

Antalya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 17 yaşındaki kızın hastanenin tuvaletinde düşük yaptığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.30 sırasında Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis tuvaletinde meydana geldi. Tuvalete giren vatandaşlar, ağlayan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İddiaya göre, H.A. (17) tuvalette bebeğini düşürdü. H.A. kadın doğumhane bölümünde tedavi altına alınırken, polis ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Öğle saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran H.A'nın hamile olduğunu öğrendiği ve hastane tuvaletinde düşük yaptığı iddia edildi. Bebeğin kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmezken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.