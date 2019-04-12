Genç komiser motosiklet kazasında yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli genç komiser Mehmet Yılmam ağır yaralandı.

Kaza dün gece Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet Yılmam'ın kullandığı 07 MSG 27 plakalı motosiklet Gültepe kavşağında kontrolden çıkıp yolda sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmam, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya'ya sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan komiser yardımcısı Mehmet Yılmam'ın daha önce Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde önleyici hizmetler biriminde görev yaptığı bildirildi.