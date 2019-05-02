Genç MÜSİAD Antalya, geleceğin iş insanlarını yetiştiriyor

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi'nde Young Busıness Academy programını “Geleceğin İş Adamlarını Yetiştirme” teması ile gerçekleştirdi.

Sertifikalı eğitim akademisinde, markalaşma, ihracat, kurumsallaşma, başarısız girişimler, kadın gözüyle girişimcilik, liderlik ve ekip yönetimi,iş geliştirme, e-ticaret ve inovasyon konularında alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verildi.

Akademi programının açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ebubekir Yıldız, sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile iyi insan yetiştirme çabasında olduklarını kaydetti.

Yıldız, iyi insan olmanın gerekliliklerini yerine getirirken bir yandan da geleceğin iş adamlarını yetiştirmek için akademik programlar, teknik geziler, tecrübe paylaşım toplantıları düzenlediklerini ifade etti.

"Uygulama alanınız hazır"

Genç MÜSİAD'ın bir okul olduğunu vurgulayan Ebubekir Yıldız, " Bu okuldan en verimli şekilde faydalanmak üniversite gençlerinin elinde. Hayata geçireceğimiz akademi programlarımızla, staj programlarımızla, okulda öğrendiğiniz teorik bilgilerin, uygulama alanlarını görebileceksiniz. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarla, öğrencileri bir araya getireceğiz, onların tecrübelerinden faydalanabileceksiniz. Öğrencilik hayatınız devam ederken, ilerde yapacağınız işiniz belli olsun. Biz Genç MÜSİAD olarak her türlü fikre, öneriye açığız. Her zaman öğrencilerin yanındayız." dedi.

Program 268 öğrenciye sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi.