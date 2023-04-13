Genç müzisyenlerden yaşlılara müzik keyfi

Genç müzisyenler Elif Eroğlu ve Pınar Yar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan huzurevi sakinlerine Yaşlılar Haftası nedeniyle keman konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halil Akyüz Huzurevi'nde Yaşlılar Haftası dolayısıyla renkli bir etkinlik düzenlendi. Huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireylere genç müzisyenler tarafından müzik keyfi yaşatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı öğrencisi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle Antalya'nın gururu olan Elif Eroğlu ve genç müzisyen Pınar Yar yaşlı bireylere keman konseri sundu. Genç müzisyenler gösterdikleri performans ile yaşlı bireylerden alkış aldı. Konser sonunda yaşlı bireyler de genç müzisyenlere teşekkür ederek kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri verdi.

“Müzik sesi ile içimiz açıldı”

Huzurevinde büyüklerine verdiği konserin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Elif Eroğlu, “Müzik her yaştan insana hitap eder. İlk defa huzurevinde değerli büyüklerim önünde keman çaldım çok mutlu oldum. Müzik ruhu dinlendiriyor, umarım bugün onların ruhuna hitap etmiş ve huzur vermişimdir” diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Haydar Haluk Bulut, konseri çok beğendiğini söyleyerek, “Bizler için farklı bir gün oldu. Genç sanatçılarımızı burada görmek bizleri mutlu etti. Müzik sesi ile içimiz açıldı” diye konuştu.