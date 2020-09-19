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Genç şampiyon, Başkan Uysal için çaldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İngiltere’de New Talent British International Youth müzik yarışmasını kazanan, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Eroğlu’nu konuk etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İngiltere'de New Talent British International Youth müzik yarışmasını kazanan, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Eroğlu'nu konuk etti.


İngiltere'de 27 ülkeden 214 gencin katıldığı 3'üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda 12-15 yaş grubunda keman performansıyla birinci olan Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki Elif Eroğlu, Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Ziyarette kemanı ile gelen genç müzisyen yarışmaya katıldığı beste olan Tchaikovsky'nin “melodie” adlı bestesini Başkan Ümit Uysal için çaldı. Genç müzisyeni yarışmadaki şampiyonluğundan dolayı tebrik eden Başkan Uysal, “ Bu yaşta bu kadar şampiyonluklar kazanmak kolay değil. Böyle özel bir yeteneği ağırlamaktan gurur duydum. Antalya'mızda öyle özel yetenekli gençlerimiz var. Yetenekli gençlerimiz için Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde özel bir konser düzenleyebiliriz. Bu özel genç sanatçılarımızın içinde senide görmek isterim” diye konuştu.

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