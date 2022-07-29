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Genç yetenek Elif Eroğlu Fas'ta seyircilerden tam not aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı’nın genç yeteneklerinden Elif Eroğlu, özel davet edildiği Fas’ta gerçekleştirilen 4.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı'nın genç yeteneklerinden Elif Eroğlu, özel davet edildiği Fas'ta gerçekleştirilen 4. Safi Uluslararası Kültür Sanat ve Barış Festivali'nde keman performansıyla seyircilerden tam not aldı


Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı öğrencisi Elif Eroğlu, Fas'ın Safi kentinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Safi Uluslararası Kültür Sanat ve Barış Festivali'ne onur konuğu olarak davet edilerek Türkiye'yi temsil etti. Farklı ülkelerden çeşitli dallarda sanatçıların da yer aldığı festivalde İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı öğrencisi keman sanatçısı Elif Eroğlu, klasik, Türk ve Fas eserlerinin yer aldığı bir repertuvar hazırladı.



Festivalde 3 konser verdi


Festivalde 3 farklı konser veren genç yetenek Elif Eroğlu, performansıyla izleyenlerden büyük beğeni topladı. Elif Eroğlu, keman yolculuğunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan konservatuvarın çok büyük katkısı olduğunu belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyemizi temsil etmekten onur duyuyorum” dedi.

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