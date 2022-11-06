Gençler Cumhuriyet İçin Oynadı

Yılı etkinlikleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası” yoğun bir katılımla gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 230 oyuncu katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Cumhuriyet İçin Oyna' sloganıyla düzenlenen “FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası” Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Dlive, Antalyaspor, Decathlon, Warpick Espor & Organizasyon ve Agora Alışveriş Merkezi'nin de desteklediği e-spor turnuvasına 13 yaş üzeri oyuncular katıldı. Kayıt aşamasında ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından fuaye alanında akustik konser verildi.

Gençler ve spor ön planda

Turnuva öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gençlere ve spora verdiği öneme değinen Arslan, “gençlerimize en güzel şekilde hizmet veren ve sporu ön planda tutan çalışmalar yapılıyor. En önemlisi de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere bütçe ayırarak gençler için düzenlenen faaliyetleri arttırdık” dedi.

“Herşey gençler için”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Demirci de turnuvaya katılan gençlere seslenerek, “Elimizden gelenin en iyisini sizler için yapmaya çalışıyoruz” dedi. Geleneksel oyunların yerini dijital oyunlara bıraktığını söyleyen Demirci, “Geleneksel oyunlarımızı unutmamak kaydıyla dijital oyunların da tüm dünyada bir gerçek olduğunu kabul ederek Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımız ve sizlerle birlikte bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Turnuvanın güzel geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Sponsorlardan hediye

çılış konuşmalarının ardından katılan gençler için Agora Alışveriş Merkezi'nden sinema ve bowling bileti, Dechathlon alışveriş çeki ve Antalyaspor forması hediye çekilişleri ve ardından turnuvanın kura çekimi yapıldı. AKM fuaye alanında FIFA 22 turnuvasına katılan sporcuların kıran kırana mücadelesi sürerken, oluşturulan deneyim alanında ise gençler farklı oyunları deneyimledi.

Uzman kişiler ile söyleşi

Salonda ise e-spor ve yayıncılık konularında alanında uzman kişilerin söyleşisi gerçekleşti. Mert Güler Moderatörlüğünde Metin Redjepi e-spor ve yayıncılık hakkında bilgi verdi, DLive platformundan bahsetti ve gençlerin sorularını yanıtladı.E-Spor'da kariyer söyleşisi ise Antalyaspor e-spor İdari Yöneticisi Emre Yurdagel, Antalyaspor E-Spor oyuncuları Hidayet Alkan, Ahmet Kaan Ayhan ve Çağatay Şahin'in katılımıyla yapıldı.

230 oyuncu yarıştı

230 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada ise ön eleme maçlarının ardından çeyrek, yarı final ve final müsabakaları yapıldı. Oyuncular kadar izleyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada AKM bahçesinde ise sponsor firmaların da desteğiyle çeşitli aktiviteler yapıldı. Hem dijitalde hem de fiziksel olarak spora vurgu yapılan turnuva bünyesinde Antalyalılar spor dolu bir gün yaşadı. FIFA 22 Turnuvasında 1. Mehmet Çağrı Çoltu, 2. Samet Uğurcan, 3. Nail Şemseddin, 4. Göktüğ Gün oldu. PC Deneyim Alanı Turnuvası'nde ise Gökhan Sayın birinci, Yusuf Alp Ergin ikinci, Mertkan Tuygun üçüncü, Hazar Çakır üçüncü oldu.