Gençler için kamp ve eğitim merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Projesinde çalışmalar sürüyor. Gençlik kampında farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Antalya'ya yenilikçi bir gençlik merkezi kazandırılacak. Tamamen ücretsiz olacak merkezde çocuk ve gençler spor, sanat ve sosyal projelerle buluşturulacak, doğada vakit geçirmeleri sağlanacak.

15 dönümlük alan

Kepezaltı'nda Hayvanat Bahçesi yanında yer alan 15 dönümlük alan ve içindeki bina, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürülüyor. Projenin, tadilat çalışmaları devam ediyor. Tesisin kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde sosyal, sportif ve eğitim faaliyetleriyle gençleri güçlendirerek, onların hayatın her alanına aktif katılım yapmaları sağlanacak. Kırsal mahallelerden sosyoekonomik durumu zayıf ailelerin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuklarına doğa ile iç içe bir ortamda 1 hafta kamp tatili imkanı sunulacak.

Spor ve sanat bir arada

Proje ile farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek ve gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için çalışmalar yürütülecek. Kamp ve eğitim merkezinde; 60 yatak kapasiteli konaklama bölümleri, yemekhane, atölye alanları, spor alanları, dış mekan öğrenme alanları, havuz ve tırmanma duvarı gibi alanlar yer alacak. Dans, müzik, seramik, sinema gibi sanat atölyeleri, basketbol, voleybol, tenis, tırmanma, doğa yürüyüşü gibi spor aktiviteleri ve doğal ve tarihi alanlara geziler ve çeşitli tematik eğitimler düzenlenecek.