Gençler kente renk kattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin “Gençler Şehre Dokunuyor” projesi çerçevesinde gönüllü gençler Konyaaltı Sahili'ndeki basketbol sahalarını boyayarak, rengarenk yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirilen “Gençler Şehre Dokunuyor” projesiyle gençler, küçük dokunuşlarla kente renk katıyor. Genç Antalya Gönüllüleri ile birlikte yürütülen proje, gençlerin yaşadıkları kenti sahiplenip, belediye çalışmaları içerisinde yer almasını destekliyor. Projeyle gençler, üç boyutlu sokak çizimleri, grafiti çalışmaları, tasarım yarışmaları, spor sahalarının renklendirilmesi gibi

faaliyetler yapılıyor.

40 genç sahaları boyadı

“Gençler Şehre Dokunuyor” projesinin ilk aşamasında gönüllü gençler Konyaaltı Sahili'nde bulunan basketbol sahalarını boyadı. Aralarında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin de yer aldığı 40 genç, ellerinde fırçalarla basketbol sahalarını rengarenk boyadı. Keyifli bir çalışma gerçekleştiren gençler, kente görsel bir güzellik kattı. Projenin bir sonraki adımında gençler duvar boyamaları ve renklendirme çalışmaları yürütülecek.