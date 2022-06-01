Gençler saha bulamazken terk edilen stadı kurumuş ot ve dikenler kapladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gençler futbol oynamak için saha bulamazken, birçok maça ev sahipliği yapan Side Atatürk Stadı başta olmak üzere eskiden belde olan mahallelerde bulunan statlar ota büründü.

Side-Sorgun yolu üzerinde bulunan 2 ayrı stadın bulunduğu Side Atatürk Stadı, kaderiyle baş başa bırakıldı. Bir zamanlar 2 ve 3. Liglerde mücadele eden Sidespor'a ev sahipliği yapan, son olarak 2014 yılında İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün maçlarını oynadığı stat, yaklaşık 7-8 yıldır kilitli vaziyette.

Stadın içerisinde bulunan 2 futbol sahasını insan boyuna ulaşan kurumuş ot ve dikenler kaplarken, Side Atatürk Stadı ibaresinin de yer aldığı skorbord ve tribünler çürümeye yüz tutmuş durumda. Manavgat gençliği, spor yapacak saha bulamazken Side Atatürk Stadı ve diğer belde sahalarının kaderine terk edilmesi sporseverleri üzüyor. Sporseverler, eğer stadın yeniden açılma durumu yoksa tribün ve diğer ekipmanların çürümesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdiler.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz yetkililer kameralar karşısında konuşmazken, stadın ve diğer sahanın bulunduğu yerin hazineye ait arkeolojik sit alanı olduğunu, Side Belediyesi tarafından izinsiz olarak futbol sahası ve stat yapıldığını dile getirdiler.