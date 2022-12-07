Gençler Türk kahvesi etikliğinde buluştu

Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle, Manavgat Belediyesi Engelli ve Çocuk Aktivite Merkezi'nde “Türk Kahvesi Tadımı ve Workshop” etkinliği düzenledi.

Etkinlikte Barista Mehmet Çiçek, Türk kahvesinin tarihçesi ve Türk kültüründeki anlamından bahsederek tüm konuklara kendi elleriyle kahve pişirerek ikram etti. Türk Kahvesinin 2013 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültür Mirası olarak belirlendiğini dile getiren Barista Mehmet Çiçek, kahve kültürü ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Şükrü Sözen, etkinliğe katılan tüm konuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Türk kültüründe dostluğun ve hatırın büyük bir önemi olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türk kahvesinin bu değerlere aracı olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerimiz, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyerek anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bizim kültürümüzde keyifli sohbetler, dostluklar ve hatıralarda Türk kahvesinin önemli bir yeri vardır. Böylesine keyifli bir ortamda bir arada olmaktan dolayı mutluluk duydum. Gençlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kızı İrem Sözen, belediye başkan yardımcıları, Gençlik Meclisi üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Yaşar Bulut, Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği (MOYED) üyeleri ve vatandaşlar katıldı.