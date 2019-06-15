Gençler Türk kültürünü tanıtmak için İtalya yolunda

Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim merkezi öğrencileri, İtalya'da düzenlenen ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin paylaştığı tarihi ve kültürel gelenekleri ön plana çıkarmayı hedefleyen Popolinfesta'da halk oyunlarıyla, gelenek ve görenekleriyle Türk kültürünü tanıtacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallerinde bulunan destek eğitim merkezlerinden 8 öğrenci, Marche bölgesi Pesero e Urbino eyaletinde bulunan Fermignano ve Gradara belediyelerince gerçekleştirilen Popolinfesta'ya katılmak üzere İtalya'ya gitti. Kafilede öğrencilerle birlikte Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen ve 2 öğretmen de yer aldı. Kafilede yer alan öğrenciler, 15 - 23 Haziran tarihleri arasında iki ayrı şehirde düzenlenecek festivalde halk oyunları, gelenek ve görenekleriyle Türk kültürünü tanıtacak. Öğrenciler ilk olarak Fermignano'da ve ardından Gradara'da olacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal da kafileye 17 Haziran Pazartesi günü katılacak.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin paylaştığı tarihi ve kültürel gelenekleri ön plana çıkarmayı hedefleyen festivale Muratpaşa Belediyesi, bu yıl ilk kez katılıyor. Festivale Türkiye'yle birlikte 13 ülke katılıyor. Festivalde ayrıca Başkan Uysal, Gradara ve Muratpaşa belediyeleri arasında ‘kardeş şehir' görüşmelerini başlaması için iyi niyet mektubunu da imzalayacak.