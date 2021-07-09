Gençler Yaylası yoluna bakım onarım çalışması

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karacalar Sülek, Karacalar, Hocalı, Ulukapı Sülek, Uzunkale, Hacıisalı, Taşkesiği Yayla'larında yaptığı yol bakım ve onarım çalışmalarından sonra bu kez de Gençler Mahallesi Yaylası'nın yollarını ulaşıma hazır hale getirdi. Günün ilk saatlerinde Gençler Yaylası'na ulaşan belediye ekipleri, 2 kamyon, grayder, sulama aracı, silindir, eksparatör ve kepçe ile bozulan yolları düzeltti.

Yayla yollarında yaptıkları çalışmalar neticesinde vatandaşların güvenli ve kolay ulaşıma kavuştuğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, plan dahilinde yaylalarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ Ata Yurdumuz olan yaylarımızda sürdürdüğümüz yol bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Yaylacılık Manavgat'ımızın geleneksel bir kültürüdür. Bizler de bu kültürün yaşatılması için katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Yollarımız bölge sakinlerimize hayırlı olsun. Manavgat Belediyesi, tüm imkanlarını halka hizmet olarak götürmeye devam edecektir” dedi.