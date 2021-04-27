Gençlere yeni vizyon

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kişisel ve mesleki potansiyelleri ortaya çıkarmayı hedefleyen Güçlenen Kanatlar projesiyle gençlerin geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olabileceği yepyeni bir vizyon kazanacağını söyledi.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, ICF Türkiye ve AKEV Üniversitesi, geleceğin girişimcileri üniversite öğrencilerine destek olmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesi Güçlenen Kanatlar'da bir araya geldi. Projenin iş birliği protokolü AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Ünsal ve ICF Türkiye Antalya Temsilcisi Asena Taniş Ulugergerli tarafından ASSİM'de düzenlenen törenle imzalandı.

Akdeniz bölgesinde bir ilk olan projeyle Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global'in Türkiye'deki imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye, AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi ASSİM İnovasyon Merkezi, AKEV öğrencilerine yönelik koçluk hizmeti verecek. Projeye ilk etapta 20 üniversite öğrenci kabul edilecek. İlk aşama sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından proje yaygınlaştırılabilecek.

“ASSİM destekleri”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genç girişimcilere destek olmayı, öğrencilerinin girişimciliğe olan eğilim ve yetkinliklerini geliştirmeyi, kişisel ve mesleki potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu projede içinde yer almaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Projenin ilk aşamasından oldukça önemli sonuçlar alınacağına ve sonrasında yaygınlaştırılacağına inandığını aktaran Başkan Uysal, “Üniversite öğrencilerine yeni bir vizon kazandıracak Güçlenen Kanatlar projesinde yer alacak öğrencilerimiz, ASSİM İnovasyon Merkezi ön kuluçka programına da başvuru yapabilecekler. Böylece, sundukları iş fikirlerinin ASSİM Girişim Değerleme Kurulu onayından sonra programa alınması ve bu kapsamda genç girişimcilere fiziksel mekan, eğitim, danışmanlık, mentorluk desteklerinin verilmesi sağlanacak” dedi.