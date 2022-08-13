Gençlerin otobüs bileti parasına Antalya'daki 5 yıldızlı tatili, turistleri kıskandırıyor

Yaz tatilinde seyahat etmek isteyen gençler ‘Seyahat Sever' projesi çerçevesinde GSB yurtlarına yerleşerek 3 gece ücretsiz konaklama ve gezme imkanı buluyor. Sadece geldikleri şehirden otobüs bileti harcaması yapan gençler, 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlarda konaklıyor, yakın mesafedeki dünyaca ünlü sahile gidip deniz keyfi yaşıyor, kültürel ve tarihi yerleri de kendilerine çıkartılan müze kartla ücretsiz olarak geziyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm yurt genelinde “Seyahat Sever” projesi ile birlikte 18-30 yaş grubu gençlerin konaklaması için GSB yurtlarının kapılarını açtı. 15 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar sürecek projeyle birlikte, gençlerin farklı illerde ücretsiz konaklama ve kültürel yerleri ücretsiz gezme imkanı sağlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen gençlerin ilk seçeneği ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm kenti Antalya oluyor.

Otobüs bileti parasına tatil

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisine kurulan Konyaaltı Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu'na gelen gençler, 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlarda ücretsiz olarak konaklıyor, yine ücretsiz çamaşır yıkama gibi imkanlarından da faydalanıyor. Yakın mesafedeki dünyaca ünlü sahiline gidip deniz keyfi de yaşayan gençler, kültürel ve tarihi yerleri de kendilerine çıkartılan Genç Ne Sever (gns) müze kartla ücretsiz olarak geziyor.

Ücretsiz konaklama ve müze kart

Ülkenin farklı noktalarından gelen gençleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ücretsiz konaklama hizmetinin yanı sıra müze kart uygulamasıyla gençlerin ücretsiz müze ve mesire alanlarından yaralandığını ifade etti.

“Gençlerin tatili çok ucuz ve kaliteli imkanlarda yapabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz”

Projeden bahseden Gürhan, “Genç ne sever internet sitesinden başvuru yaptığında karşısına seyahat sever projesi karşısına çıkıyor. Buradan gidip 3 gece kalmak istediği ili seçiyor. Ardından bizim misafirimiz oluyorlar. Şehrin ören yerlerinden müzelerine kadar bütün güzelliklerini ücretsiz gezme imkanı buluyor. Yurtlarımızda da ücretsiz barınma imkanı var. Gençlerin bu tatili çok ucuz ve kaliteli imkanlarda yapabilmelerini onlara sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli” dedi.

“20 bin öğrenci kapasitesine sahip bir iliz”

Antalya'da toplam 20 bin öğrenci kapasiteli yurt olduğunu aktaran Gürhan, “Buranın bir turizm şehri olması sebebiyle, bu proje çerçevesinde bütün yurtlarımızı bu hizmete açtık. 20 bin öğrenci kapasitene sahip bir iliz.3 günlük bir misafirlik ve değişim olacağı için ne kadar gencimiz gelirse, o kadar gencimizi misafir edebiliriz” diye konuştu.

“Param yetmezdi”

Yalova'dan gelen üniversite öğrencisi Muzaffer Utku Onur (24) ise, iş görüşmesi için geldiği kentte konaklama ücretlerinin yüksekliğini görünce GSB yurtlarını tercih ettiğini söyledi. Normalde otel ya da pansiyonda kalsa konaklamaya 5 - 6 bin TL ücret ödeyebileceğini aktaran Onur, “Düşünmek bile istemiyorum. Param yetmezdi. Bir öğrenci olarak fazla bir beklentim yoktu ama buraya gelince oda ve yatakların rahatlığı, Antalya gibi sıcak bir yerde klimanın oluşu beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Kendimi şanslı hissediyorum”

İstanbul'dan gelip ilk kez Antalya'ya gelen üniversite öğrencisi Faruk Yıldıztekin de, GSB'nin sunduğu bu imkandan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Yıldıztekin, “Buraya gelirken sadece yol ücreti verdik. Hem Antalya'yı görmüş oldum, hem de konaklamaya ücret vermiyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Keşke daha önce haberim olsaydı da bu imkanlardan faydalanmış olsaydım. Şuan kendimi şanslı hissediyorum” dedi.