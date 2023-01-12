Gençlerin otomobille refüje çarpıp takla attığı anlar kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü ve otomobilde bulunan bir kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi' de akşam saatlerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı ve ters döndü. Olay anı bir iş yerinin güvenelik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Otomobilden kendi çabalarıyla çıkan gençler, daha sonra hastaneye giderek tedavi oldular. İhbar uzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.