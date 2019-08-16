Gençlik evi için başvurular başlayacak

Muratpaşa Belediyesi'nin üniversite ve liseye devam eden kız öğrenciler için yurt imkanı sunan 88 kişi kapasiteli Kızıltoprak Gençlik Evi için başvurular pazartesi günü başlayacak. Kayıt için ön başvuru belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin sosyo-ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin Antalya'da üniversiteyi kazanan ya da halen üniversiteye devam eden kız öğrencilerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılanması için hizmete açtığı Kızıltoprak Gençlik Evi'ne başvurular pazartesi başlıyor. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Gençlik evinde öğrencilere barınma imkanıyla birlikte kahvaltı ve akşam yemeği, 24 saat sıcak su, revir ve sağlık hizmetleri, güvenlik, çamaşırhane ve ütü hizmeti, kablosuz internet bağlantısı ve bilgisayar odası gibi imkanlar da sunuluyor.