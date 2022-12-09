Gençlik Merkezine son dokunuşları gençler yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde yapımı tamamlanan Uluslararası Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ne son dokunuşları gençler yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Çocuk ve Gençlik Doğa Kampları vaadiyle hayata geçirilen Uluslararası Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi karne tatili döneminde ilk konuklarını ağırlayacak. Farklı yaş gruplarından gençlerin ve çocukların atölye çalışmalarına katılabileceği doğa ile iç içe bir kamp yapabileceği merkezi açılıştan önce ziyaret eden genç gönüllüler, son dokunuşları yaptı. Gençler, Uluslararası Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gençler son dokunuşları yaparak boyalarla alanı renklendirdi, alanın düzenlenmesini sağlayıp, malzemeleri yerleştirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Genç Antalya Gönüllüleri programında gönüllü olan gençler tarafından yapılan çalışmada gençler tarafından; merkezin yönlendirme tabelaları yapıldı, kütüphane ve toplantı salonu binası renklendirildi. Gençler çalışma kampında 3 gün boyunca basketbol, masa tenisi ve langırt oynayarak hem eğlendi, hem de çalıştı.