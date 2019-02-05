Genç'ten evi yanan aileye yardım

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Yeniköy Mahallesi Karapınar mevkiinde bahçesinde bulunan saman balyalarının alev alması sonucu çıkan yangında çatısında ve bir odasında büyük hasar oluşan evde incelemelerde bulundu. Bayram Verim ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Genç, yangının çıkış nedeni hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Turgay Genç, “Yangında kimsenin canının yanmaması en büyük tesellimiz. Diğer işlemler konusunda ise biz belediye olarak gerekeni yapıyoruz. Olayın ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yaparak hasar tespiti yaptılar. Şuan da hasar gören çatının onarımı ve yanan odanın tavan kısmı mesai arkadaşlarım tarafından yapılıyor. Birkaç gün içinde evi eski haline getirerek mağduriyeti gidereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Yangında evi zarar gören Bayram Verim ise, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla ilgili birimler tarafından hasar tespitinin yapıldığını ardından da çalışmalara başlandığını söyledi.