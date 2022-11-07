Geri dönüşüm işçisinin ekmek teknesi alev alev yandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir vatandaşın geri dönüşüm malzemeleri topladığı kamyonet alev alev yandı. Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesine rağmen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sırasında Beşkonaklılar Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir kamyonette çıktı. İçinde geri dönüşüm malzemeleri bulunan 07 ARB 923 plakalı kamyonetiyle seyir halinde bulunan Yalçın Ortak'ın aracının motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Ortak, kamyonetini sağa çekti. Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesine rağmen aracın ön bölümü alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken, kamyonetin ön bölümü tamamen yandı. Yalçın Ortak ve yanına gelen arkadaşları yaşananları üzüntüyle izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

"Ekmek teknemizdi"

Ekmek teknesi yanan Yalçın Ortak, “Seyir halindeyken direksiyonun altından ateş çıkmaya başladı. Elektriksel sanırım, yangın çıktı. Fark etmesek biz de yanabilirdik, direkt aşağı indik ve itfaiyeyi aradık. Ekmek teknemizdi” dedi.

Kamyonetin yanma anı ve vatandaşların söndürmeye çalışmaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.