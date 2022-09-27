Geri dönüşümden öğrencilere kitap

Konyaaltı Belediyesi tarafından vatandaşın geri dönüşüme gönderdiği kitaplar arasından kullanılabilir olanları seçilerek, Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde bulunan kütüphanede lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, vatandaşların evlerinde bulunan güncelliğini kaybetmiş ve kullanılmayan kitapların geri dönüşüme gönderilmesi amacıyla ‘kitap toplama kampanyası' başlattı. Konyaaltı sınırları içerisindeki vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirtilen adreslerden alınan kitaplar, KOSHİM Kütüphanesi'ne getirilerek ayrıştırma işleminden geçirildi. Ayrıştırma işleminden sonra, kullanılamayacak durumda olan kitaplar geri dönüşüm için gönderilirken, güncelliğini yitirmemiş kullanılabilir kitaplar ise lise ve üniversite hazırlık dönemindeki öğrencilerin kullanımına sunuldu. Öğrencilerin, Gürsu Mahallesi'nde yer alan KOSHİM binasına gelerek kendilerine faydalı olacağını düşündükleri kitapları ücretsiz bir şekilde alabileceği bildirildi.

Öğrencilerin bütçesine katkı sağlanıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sıfır atık projesi bünyesinde yaptıkları kitap toplama kampanyasının öğrencilerin bütçelerine de bir nebze katkısı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. “Atık kitap toplama'' kampanyası ile hem ormanları koruduklarını, hem de ekonomiye katkı sağladıklarını belirten Başkan Esen, “Geri dönüşüme kazandırmak üzere toplanan kitapların ayrışma işlemini yapıyoruz. Öğrencilerimize faydalı olacak kitapları ücretsiz bir şekilde onlara veriyoruz. Böylece ailelerin bütçelerine de katkı sağlıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz diledikleri zaman kütüphanemize giderek istedikleri kitapları alabilir. Öğrencilerimiz için faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz. Hepsine başarılar diliyorum'' dedi.