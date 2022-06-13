Geri Gönderme Merkezinde firar, isyan yangın tatbikatı yapıldı

Antalya'da Döşemealtı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, karışıklık, yangın, firar ve benzeri olumsuz durumlarla ilgili olarak 97 jandarma personelinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Döşemealtı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde, meydana gelebilecek isyan, karışıklık, yangın, firar ve benzeri olumsuz durumlarla ilgili olarak hazırlanan Müdahale Planları çerçevesinde görev verilen tüm birimlerin katılımıyla 10 Haziran'da tatbikat yapıldı. Tatbikata, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Karakol Komutanlıkları Trafik Timleri, Geri Gönderme Merkezinde görevli Jandarma Asayiş Koordinasyon Sevkiyat Takım Komutanlığı, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde konuşlu Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölük Komutanlığından Komando Timi, Döşemealtı L Tipi Cezaevinden Koruma Timi, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olmak üzere toplam 97 Jandarma personeli ile Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediyeye ait itfaiye ekiplerinin katılımıyla çeşitli senaryolara göre Müdahale Tatbikatı icra edildi.

Tatbikata, Antalya İl Göç İdaresi Müdürü, Geri Gönderme Merkezi Müdürü, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü katılım sağlarken, tatbikat sonrasında Faaliyet Sonu İncelemesi” yapılarak eksiklikler ve alınması gereken ilave tedbirler hakkında katılımcı tüm birimlere bilgilendirme yapıldı.