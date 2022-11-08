GES ile hem çevreyi hem bütçelerini kurtarıyorlar

CW Enerji Antalya'da faaliyet gösteren bir fabrika ile daha yaptığı işbirliğiyle fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donattı. CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların çatısına güneş enerji santrali (GES) kurmaya devam ettiklerini belirterek, Antalya'da bulunan bir fabrika ile de iş birliği yaptıklarını söyledi.

Fabrikaya, “427,2 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını söyleyen Yılmaz, "GES projesi ile firma yılda yaklaşık 42 ağacı kurtararak 279.130 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek ve enerji ihtiyacını kurduğumuz güneş enerji santrali karşılayacak. Firma güneş enerji santrali ile enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye de hizmet etmiş olacak” dedi.

Son teknolojinin yer aldığı üretim hatları ve güçlü ekipleri ile kaliteli üretim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, yüksek kalite standartlarında ürettikleri güneş enerji panelleri ile sektörde öncü olduklarına dikkat çekti.

Yılmaz, müşteri memnuniyetini birinci derecede misyon edinmiş bir anlayışla çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizerek, “Enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenen GES projesi, sanayiciler için iyi bir fırsat. Sanayiciler güneş enerjisi sistemleriyle çevreci bir şekilde kendi enerjilerini üreterek, enerji maliyetlerindeki artışın da önüne geçiyorlar. Güneş panelleri işletmeler için büyük avantaj sunuyor. Kurulum maliyetinin uygun olması ve hızla enerji üretmesi açısından güneş enerji santralleri fabrikalardan çiftliklere, otellerden alışveriş merkezlerine kadar birçok alanda tercih edilir hale geldi” diye konuştu.