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Geyikbayırı'nda kayalık alana tel ağ geriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesine bağlı Geyik Bayırı Mahallesi grup yolunda tehlike arz eden kayalık alana, taş ve toprak düşmelerine karşı çelik ağ çekerek önlem alıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Geyik Bayırı Mahallesi grup yolunda tehlike arz eden yamaçta çelik tel ağ germe işlemi gerçekleştiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı çelik ağ ile kaplıyor.


Yol ve trafik güvenliği sağlanacak


Yapılan çalışmalar sonunda ana kayadan kopan parçalar çelik ağ sayesinde güvenli bir şekilde zemine inecek. Parçaların yola saçılarak olası bir kazaya yol açmasının da önüne geçilecek. Tel ağ germe işinde Karayolları Teknik Şartnamesi'nde yer alan hükümlere uygun malzemeler kullanılıyor. Hummalı bir şekilde devam eden çelik tel ağ germe işi kısa sürede tamamlanacak.

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