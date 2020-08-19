Geyikbayırı'nda kayalık alana tel ağ geriliyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Geyik Bayırı Mahallesi grup yolunda tehlike arz eden yamaçta çelik tel ağ germe işlemi gerçekleştiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı çelik ağ ile kaplıyor.

Yol ve trafik güvenliği sağlanacak

Yapılan çalışmalar sonunda ana kayadan kopan parçalar çelik ağ sayesinde güvenli bir şekilde zemine inecek. Parçaların yola saçılarak olası bir kazaya yol açmasının da önüne geçilecek. Tel ağ germe işinde Karayolları Teknik Şartnamesi'nde yer alan hükümlere uygun malzemeler kullanılıyor. Hummalı bir şekilde devam eden çelik tel ağ germe işi kısa sürede tamamlanacak.