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Gezici selektör makineleri çiftçinin hizmetinde

Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığına ait 2 adet gezici selektör makinesi mahalle mahalle gezerek çiftçilere hizmet veriyor.


Ziraat Odası tarafından çiftçinin hizmetine sunulan selektörler, çiftçilerin gelecek yılki tohumluklarını hazırlıyor. Selektörler, Yelten Mahallesinde buğday eleme işlemlerini sürdürüyor.


Gezici selektör, makineleri ihtiyaç olan köylerde sırayla hizmet verecek. Çiftçilerin kaliteli tohum ekip, daha iyi ve kaliteli ürün elde etmelerini ve bol ürün almalarını sağlamak amacıyla bu hizmetten faydalanmalarını hedeflediklerini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, “Tüm çiftçilerimize bol kazançlı bir yıl temenni ediyorum. İlçemizde üretimi gerçekleşen hububat'ın daha verimli ve kaliteli bir tohum haline gelerek Korkutelili çiftçilerimizin daha kaliteli ürün üretmesini ve daha ucuza mal etmesini sağlamayı istiyoruz” dedi.

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