GIMAC 10, ALKÜ'nün ev sahipliğinde başladı

Küresel İslami Pazarlama Kongresi'ne (GIMAC 10) ev sahipliği yapıyor. Kongreye, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri , Mısır İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Endonezya, Malezya, Pakistan, Libya, Cezayir ve Macaristan gibi 20 farklı ülke de katılım gösterdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), İslami Pazarlama Örgütü ve Karabük Üniversitesi'nin ortaklığında düzenlenen 10. Küresel İslami Pazarlama Kongresi (GIMAC 10) 23-24 Nisan tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştiriliyor. Bir otelde organize edilen kongreye Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Endonezya, Malezya, Pakistan, Libya, Cezayir ve Macaristan gibi 20 farklı ülke katılım gösterdi.

50 farklı üniversite ve kurumdan 90 akademisyen ve ailelerinin katıldığı 10. Küresel İslami Pazarlama Kongresi'nin (GIMAC 10) açılış törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın yanı sıra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Rektör yardımcısı Prof Dr. Kadir Saltalı, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, GIMAC 10 Kongre Başkanı Dr. Baker Ahmad, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD)Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Altunışık, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip ile çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

“Pazarın büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon dolar”

Katılımcı akademisyenler tarafından 80 araştırmanın 3 dilde (İngilizce, Türkçe, Arapça) olarak sunulacağı kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Pınarbaşı, dünyanın önde gelen finansal danışmanlık şirketlerinden AT Kearney'in tahminlerine göre helal ürün ve hizmetleri kapsayan pazarın büyüklüğünün yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu belirterek, günümüzde şirketlerin bu pazardan pay alabilmek için üzerine düşen hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını dile getirdi. Batılı firmaların Müslüman tüketicilere bakış açılarının zamanla değişime uğradığını ifade eden Rektör Pınarbaşı, “Ciddi bir tüketim potansiyeli taşıyan Müslüman halkı, pazarlamacılar için keşfedilmemiş bir pazar olarak kendini yeniledi. Müslüman nüfusu sadece rakamlarla değil aynı zamanda harcama ve etki anlamında da hızla büyüyen oldukça genç bir demografik yapıya sahiptir” dedi.

“Ekonomi gelişmişlik göstergelerinin en başında”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ekonominin dünyada gelişmişlik göstergelerin en başında geldiğini vurguladı.

Rektör Can konuşmasına şöyle devam etti: “Ekonomi denilince üretim, tüketim, gayri safi milli hasıla, arz-talep gibi ekonomik kavram ve değerler gündeme geliyor. Tüm bunları işletmecilik kavram ve süreçleri içinde yürütüyoruz. Bu güne kadar işletme üretme denirken, artık üretmekle ifade edilmiyor, üretme yanında bunun en uygun yöntemlerle pazarlanması da gerekiyor. Pazarlama ise bu mübadele içerikli amaçlara ulaşmak üzere fikirlerin, malların ve hizmetlerin gelişmesi, fiyatlandırılması, dağıtılmasına ilişkin uygulama süreçleri olarak ifade ediliyor. Dünya, bu kavram ve olgularına Müslümanlarında bir bakışı vardır ve bir bakışı olmalıdır. İslam sadece bir inanma sistemi değil aynı zamanda muamele, ibadet ve yaşantı biçimlerini içeren mükemmel bir sistemdir. Bu noktada çok şükür son yıllarda Müslümanların bakışıyla da ilgili helal gıda, finans kurumları, sigorta, İslami banka, helal tüketim gibi kavramlarla İslam'ın bakışı ortaya konulmuştur”

“Türkiye'de olmaktan mutluyuz”

Açılış programının son konuşmasını gerçekleştiren İslami Pazarlama Kongresi Başkanı Dr. Baker Ahmad ise kongrenin Türkiye'de ve Alanya'da gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz İslami Pazarlama Konferansı'nın yeniden Türkiye'de olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na bizlere gösterdiği ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederim. Kongrenin Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması bizler için çok önemli. Bu sayede İslam âleminde ortak bir dilin gelişmesine katkı sağlayabileceğimiz gibi gelişen Türkiye ekonomisinin ilerleyişine şahitlik etme şansına sahip oluyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD)Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Altunışık GIMAC 10'un açılış sunumlarını gerçekleştirdi.

23 ve 24 Nisan tarihlerinde çeşitli paneller ve bildiri sunumları ile devam edecek olan Kongrenin kapanışının ardından tüm katılımcılara Alanya şehir gezisi düzenlenecek.