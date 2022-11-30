Antalya'nın Manavgat ilçesinde, girdiği apartmandan hem pazar arabası hem de 2 damacana zeytinyağı çalan hırsız yakalandı. Hırsızın pazar arabasıyla zeytin yağını taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında yaşayan Dilek Emirdar, köylerinden getirdiği 2 damacana zeytinyağının koydukları yerde olmadığını görünce, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Emirdar, güvenlik kamerasında bir şahsın zeytinyağı damacanalarını çaldığı pazar arabasıyla götürdüğünü görüp durumu polise bildirdi. Olaydan 2 gün sonra Dilek Emirdar ve eşi Mustafa Emirdar, güvenlik kamerasında izledikleri hırsızı Örnek Mahallesi'nde karşılarında görünce önce polisi aradı, sonra şüphelinin kaçmasını engelledi. Bölgeye gelen polis ekibi, şüpheliyi Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 6 ayrı suç kaydı bulunan Tayfun Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Şüphelinin pazar arabasını bir eliyle çekip telefonla konuşarak yoluna devam ettiği görüldü.

Tayfun Ç.'nin, çaldığı zeytinyağlarını bir arkadaşı vasıtasıyla, uyuşturucu borcu karşılığında kendisine uyuşturucu temin eden kişiye gönderdiği öne sürüldü.

"Yağ pahalı"

Yaşananları anlatan Dilek Emirdar, “Köydeki ağaçlarımızdan topladığımız zeytinleri yağ yaptırdık. Yaklaşık bir tanesi 20 kilo gelen 2 tane damacanayı göğebakan olarak tabir ettiğimiz çatıdaki merdiven boşluğuna koyduk. Bir gün sonra alt komşumuz kapısının önündeki pazar arabasının çalındığını söyleyince ben de yağlarımı kontrole gittim ve yerinde olmadığını gördüm. Caddedeki mağazadan güvenlik kamerasını izlediğimizde, komşumun pazar arabasını çalan şahsın arabaya yağ damacanasını koyup gittiğini gördüm. Hemen polise şikayette bulunduk” dedi. Zeytin döneminde bu tür olayların sık yaşandığını belirten Emirdar, “Zeytinyağı bu yıl çok pahalı. Vatandaşlarımızın zeytinyağlarını evlerinin içine koysunlar" diye konuştu.