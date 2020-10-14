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Girdikleri bahçeden 2 bin 500 TL değerinde avokado çalan 2 kardeş yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 2 bin 500 TL olan 400 adet avokado çalan 2 kardeş polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 2 bin 500 TL olan 400 adet avokado çalan 2 kardeş polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Bahçedeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


İmamlı Mahallesi'nde kendisine ait bahçeden avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Alibey D. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası bahçeden 400 adet çalan hırsızlık şüphelilerinin Mustafa A.(24) ve ağabeyi Mesut A. olduğunu tespit etti.



Manava satmaya çalışırken polis yakaladı


Tespit üzerine harekete geçen polis ekipler, Mustafa A.'yı Gazipaşa ilçesinde bir manava 150 adet avokado satmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli de jandarma tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden 2 kardeş, çaldıkları 250 adet avokadoyu ise İmamlı Mahallesi'ndeki bir yere sakladıklarını söyledi. Bunun üzerine jandarma diğer avokadoları ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa A. ve Mesut A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı


Diğer yandan şüphelilerin bahçedeki hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde şüphelilerin farklı zamanlarda bahçeye girişi, avokadoları ellerindeki poşetle götürüşü yer alıyor.

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