Gitar Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlendiği 8'nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali, yarın Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Massimo Delle Cese konseriyle başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle bu yıl 8'ncisini gerçekleştireceği Uluslararası AntalyaGitar Festivali, 21 - 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genel sanat yönetmenliğini klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci'nin yaptığı festival, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak. Sanatseverler, numaralı davetiyelerini Türkan Şoray Kültür Merkezi'nden alabilecek.

Uluslararası Gitar Festivali'nin, Antalya'ya, Muratpaşa'ya değer kattığını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Antalya Gitar Festivali kentimizin kültürüne de kazanımlar sağlıyor. Sanatseverleri, festivalimize bekliyoruz” dedi.

Festivalin ilk gününde; 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, 4. İtalya Ulusal Gitar Yarışması'nda 15 yaşında birincilik kazanan ve sayısız ödül sahibi olan Massimo Delle Cese konseriyle başlayacak.

Festivalin ikinci günü olan 22 Kasım Cuma günü ise, saat 20.00'da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde; gitar-saz kardeşliği başlığı ile, Andres Segovia ‘onur madalyası' sahibi Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci, 2013'te İspanya-Linares'te düzenlenen Uluslararası Andrés Segovia Gitar

Yarışması'nda Birincilik Ödülü alan Özcan Dal, Neşet Ertaş Kültür-Sanat (2018), On Dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziğine Hizmet (2009) ve Truva Kültür-Sanat (2005) ödülleri sahibi Doc.Dr. Okan Murat Öztürk ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu İlke Türkdoğan sahne alacak.

Festivalin kapanış gecesi olan 23 Kasım Cumartesi günü ise; adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz'ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri gerçekleştirilecek.