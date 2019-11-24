Gitar Festivalinde muhteşem kapanış

Antalya'ya 3 gün boyunca muhteşem müzik dinletileri sunan Uluslararası Antalya Gitar Festivali; Senio Alirio Diaz ve Salvatore Daniele Pidone konseri ile sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nce bu yıl 21-23 Kasım tarihlerinde 8'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci'nin ustam dediği ve adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz'ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri ile tamamlandı.

Festivalin son gecesinde, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin salonunu dolduran Antalyalı sanatseverler Senio Alirio Diaz ve Salvatore Daniele Pidon'un önce bireysel sonra da iki sanatçının ortak performansını hayranlıkla takip etti. Senio Alirio Diaz ve Salvatore Daniele Pidon günün anısına plaketlerini Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Murat Şimşek'in elinden alırken, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek de çiçek sundu.

Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür etti. Kanneci'nin, festivalin düzenlenmesi için ilk günden itibaren büyük destek veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etmesi, salonu dolduran sanatseverlerce ayakta alkışlandı. Kanneci; Antalyalı sanatseverlerle, 9'uncu Uluslararası Gitar Festivali'nde buluşmak üzere vedalaştı.