İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Aksu Belediyesi kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe gitmesi yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için önemli bir projeye imza attı.

Tabiat Geri Dönüşüm Firması ile imzalanan sözleşme ile kullanılmış tekstil ürünleri giysi kumbaralarında toplanacak ve her yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil Gökçen ile Tabiat Geri Dönüşüm Firması Genel Müdürü Yunus Avkaroğulları arasında imzalanan 4 yıllık anlaşma gereğince kullanılmış giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünleri ilçedeki 50 noktaya konulacak olan giysi kumbaralarında toplanacak. Aksulu vatandaşlar evlerindeki kullanılmayan tekstil ürünlerini çöpe atmak yerine giysi kumbaralarına atacak. Bu kumbaralar aracılığıyla toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olanlar yılda bir defa ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilecek olan bu proje sayesinde hem tekstil atıklarının geri dönüşümü sağlanmış olacak hem de ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunmuş olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.