Göçmen kaçakçılarından gazetecilere "Terörist mi çekiyorsunuz" tepkisi

Antalya'da sürat teknesi ile 29 göçmeni ülke dışına çıkartmak isteyen 3 kişi, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Terörist mi çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deniz yoluyla ülkeyi terk etmek isteyen 29 Suriye uyruklu göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmak isteyen 3 şahıs ise sürat teknesi ile kaçtı. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle şüpheliler Serik ilçesinde sürat teknesi ile birlikte yakalandı. Yakalanan B.A, F.Ö. ve H.S. isimli organizatörler gözaltına alınırken, kayıt altına alınarak geçici koruma statüsünde oldukları öğrenilen 29 göçmen işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yüzlerini kapatan 3 şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ‘Terörist mi çekiyorsunuz?' diye bağırarak tepki gösterdi.