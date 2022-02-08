Göçmen Kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişiyi Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen 2 kişi, Alanya Adliyesine getirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Okurcalar Mahallesi Halk Plajı'nda göçmen kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce yabancı uyruklu 8 mülteci ile onları yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götüreceği belirlenen A.T. (27) ve F.K. (23) yakalandı.

Yakalanan 8 düzensiz göçmenin adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenilirken, A.T. (27) ve F.K. (23) ise emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adli merciler karşısına çıkarıldı.