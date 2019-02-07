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Göçmen kaçakçılığı şüphelisi Antalya'da yakalandı

Kuşadası’nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat’ta yakalandı.

Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat'ta yakalandı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya-Manavgat girişi Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü İ.S.'nin GBT sorgusunda Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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