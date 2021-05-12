Göçmenleri kaçıran zodyak Side'de yakalandı

Antalya'dan Kıbrıs'a göçmen kaçırdığı tespit edilen zodyak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Botta yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya'dan Kıbrıs'a göçmen kaçırdığı belirlenen zodyakın Side Limanı'na giriş yaptığı ihbarı Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini görünce kaçmaya çalışan zodyak, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Zodyak botta yakalanan botun sahibi ve kaptanı 2 kişi, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Zodyak bot ise yediemin otoparkına çekildi.