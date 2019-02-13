Dr. Nurcan Demirtaş, “Sigara bırakan kişilerde 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer” dedi.

Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Sigara Bıraktırma Polikliniğinde Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Nurcan Demirtaş danışmanlığında verilen hizmetlerde, birçok Kumlucalının sigara bağımlılığından kurtulduğu belirtildi.

Ekim ayında başvuran Savaşkan Doğan ve Safinaz Doğan çifti ise sigara bırakmak isteyen birçok kişiye örnek oldu.

Yaklaşık 30 yıldan beri sigara kullanan çift, artık sağlığını sosyal yaşamlarını ve ekonomik durumlarını olumsuz etkileyen bu sigara bağımlılığından kurtulma kararı vererek, Kumluca Devlet Hastanesine başvurdular. Yaklaşık bir aylık takip sonucunda ise bu bağımlılıktan kurtuldular.

Doğan çifti, bu zamana kadar denedikleri bırakma yöntemlerinin sonuçsuz kaldığını fakat danışman eşliğinde bu süreci yönettikleri için bağımlılıktan kurtulduklarına işaret etti.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ayşegül Alkan ise, sigaranın dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, “Yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle 9 Şubat Dünya sigara Bırakma Günü olarak ilan edilmiştir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bu nedenle sigara; Kalp ve damar hastalıkları, Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, Midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri ve daha sayamayacağım bir çok sağlık sorununu da ortaya çıkartmaktadır. Bu hususta hastanemizde açılan sigara bıraktırma polikliniği her geçen daha fazla başvuru almakta, sigara bağımlılığından kurtulan her vatandaşımızı da görmek bizleri mutlu eder” dedi.

“Aynı orana düşer”

Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotinin vücudu terk etmeye başladığını söyleyen Uzm. Dr. Nurcan Demirtaş, 6 saat sonra ise kalp atış hızının ve kan basının düşmeye başladığını kaydetti.

Demirtaş şöyle devam etti:

“12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar, 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır, 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir, 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer. Tüm bu nedenlerden dolayı yaşınız kaç olursa olsun muhakkak vatandaşlarımızı sigara bırakmaya davet ediyoruz.”