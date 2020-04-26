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Gökbel ve Çökele Yayla Yolu trafiğe açıldı

Alanya Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve heyelan nedeniyle kapanan Gökbel ve Çökele yayla yolunu trafiğe açtı.


Vatandaşların bu bölgelere sorun yaşamadan gidebilmeleri için greyderler ve iş makinelerinin bir günlük çalışmasıyla yol trafiğe açıldı. Çalışmaları yerinde denetleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yayla yolunu kullanacak vatandaşları özellikle sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yücel, ekiplerin 24 saat vatandaşların hizmetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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