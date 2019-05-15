Gökce'nin acı günü

Korkuteli Belediyesi eski başkanı ve EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökce'nin babası Durmuş Gökce (77), yaşamını yitirdi. Yıllardır diyaliz tedavisi gören Durmuş Gökce,'nin Antalya'da özel bir hastanede tedavisi devam ediyordu.

Durmuş Gökce'nin cenazesi Çamlıbağ mahalle camiinde öğle namazına müteakiben Oğlu Mustafa Gökce tarafından kıldırılan Cenaze namazının ardından Uzunoluk mezarlığına defnedildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAĞ'ın başına getirilen Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, Uzunoluk mahalle mezarlığında taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, siyasi parti il başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.