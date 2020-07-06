Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da

Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görev yaptıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan göklerin emektar terminatörü Phantom F-4E savaş uçağı, Eskişehir'den tıra yüklenerek yaklaşık 6 saat süren 400 kilometrelik yolun ardından Antalya'daki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine getirildi.

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 30 yılı aşkın uçuş görevlerinde bulunan Phantom F-4E savaş uçağı, parçalarıyla birlikte 3 tıra yüklenerek Antalya'ya ulaştı. Tır üzerinde karayoluyla 6 saatlik bir yolculuğun ardından akşam saatlerinde Antalya'ya konvoy eşliğinde getirilen uçak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim amaçlı kullanılacak. Üzerinde ‘Her bir hayalle başlar' yazılı pankartla okul bahçesine yerleştirilen uçak, 3 yıl önce yine okul bahçesine konulan Boeing 737-400 Classic tipi eski bir yolcu uçağının yanına konuldu. Uçağa çevredeki vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin ilgisi oldukça büyük oldu.

3 tır, 6 saatte getirdi

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini ve uçakla birlikte öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağını ifade etti. Uçakla ilgili detaylar veren Çevik, “Bu uçağımız 30 yılı aşkın Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde uçmuş. Yaklaşık 3-4 yıl önce uçuş ömrünü tamamladığı için Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'na çekilmiş. 3 yıldır yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın emriyle uçağımız bize hibe edildi. Eskişehir'e 3 tır ve arkadaşlarımızla beraber kortej şeklinde gittik. Yaklaşık olarak 3-4 saatlik bir yüklemenin ardından uçağımızla 6 saatlik bir yolculuk yaptık” dedi.

“Öğrencilerimiz uygulamalı bir şekilde derslerini işleyecekler”

Amaçlarının Türkiye'de havacılığı sevdirmek olduğuna vurgu yapan Çevik, “Okulumuz günden güne açık hava müzesine dönüyor. Şuanda bir Boeing ve Phantom f4, içeride uçabilir bir T67, uçak motorlarımız var. Bu uçağımızın iniş takımları ve gövdesi tamamen orijinal. Öğrencilerimiz, uçak öğretmenleriyle beraber birebir derslerde uygulamalı bir şekilde derslerini işleyecekler. Bir güzelliği de aynı bu uçağımızın motoru bizim uçak hangarımızda mevcut. Aynı motorla aynı uçağı özdeşleştirecekler ve uygulamalı eğitimde dünyada sayılı okullardan birisi olacağız” diye konuştu.

“Kanatları 90 derece açılıp kapanıyor”

Uçağı Antalya'ya getirmeden önce videolarını izlediklerini ve oldukça heyecanlandıklarını dile getiren Çevik, “Bu uçağın orjinalleri şu anda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız envanterinde görev yapıyor. Kanatları 90 derece açılıp kapanabiliyor. Uçak gemilerine göre modernize edilmiş. Öğrencilerimiz gerçek uçakların gerçek kompetanlarıyla eğitim alıyor. Önemli olan da bu zaten” ifadelerini kullandı.

Çevik, öğrencilerle birlikte anket çalışması yaparak uçağa bir isim vereceklerini de sözlerine ekledi