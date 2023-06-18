Göksu'nun caddeleri güzelleşiyor

Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde, bölgenin prestijini artıracak bir cadde düzenlemesi yapıyor. Sıcak asfalt konforuna kavuşturulan Farabi Caddesi'nin kaldırım ve orta refüjü de tamamlanıyor.

Kepez Belediyesi, imar düzenlemesiyle site tarzı konut yapımının önünü açtığı Göksu Mahallesi'nin caddelerini de, alt ve üst yapı hizmetleriyle modern bir şehir kimliğine kavuşturuyor.

Bölgenin güzelleşmesine katkı sağlayan caddelerden biri de Farabi Caddesi oldu.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda ulaşıma açtığı caddenin ilk olarak yağmur suyu drenaj kanalını yaptı. Daha sonra caddedeki aydınlatma direklerinin iletim hatları yer altına alındı.

Caddenin alt yapı çalışması neticesinde kullanılamaz hale gelen asfaltı da yenilendi. Freze iş makinesiyle eski asfalt kaldırılarak, yerine sıcak asfalt serildi. Farabi Caddesi ile 6849 ve 6850 sokaklarda, toplam 18 bin metrekare yolda 3 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Farabi Caddesi'nde kaldırım çalışması

Cadde düzenlemesinde sıra kaldırım ve refüj çalışmasına geldi. Fen İşleri Müdürlüğü, parke kaldırım çalışmasıyla caddenin yaya trafiğini de emniyetli ve konforlu hale getiriyor. Devam eden kaldırım ve refüj yapımının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Caddede, bin 500 metre orta refüj, 3 bin 500 metrekare de parke kaldırım ile bin metre bordür taşı çalışması yapılacak. Şerit çizgi uygulaması ve trafik levhalarının konulmasıyla Farabi Caddesi düzenlemesi tamamlanmış olacak.