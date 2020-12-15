Göle dönen yolda jet ski keyfi

Antalya'da kuvvetli yağışın ardından göle dönen yolda jet skinin üstüne binen vatandaş, kısa süreli keyif sürdü. O anlar, bir başka vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Antalya'da 3 gün etkisini sürdüren kuvvetli yağış sebebiyle ilçeler ve kent merkezi dahil olmak üzere, cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazilerini su bastı. Bazı evler ve arabalar da sular altında kaldı. Dün Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde, jet skiyi bir otomobile bağlayarak göle dönen yolda ilerletmeye çalışan bir kişi görülüyor. Bir süre su birikintileri arasında gitmeye çalışan vatandaş, daha sonra jet ski üstüne binerek kısa süreli keyif sürdü.