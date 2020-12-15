İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göle dönen yolda jet ski keyfi

Antalya’da kuvvetli yağışın ardından göle dönen yolda jet skinin üstüne binen vatandaş, kısa süreli keyif sürdü.

Antalya'da kuvvetli yağışın ardından göle dönen yolda jet skinin üstüne binen vatandaş, kısa süreli keyif sürdü. O anlar, bir başka vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.


Antalya'da 3 gün etkisini sürdüren kuvvetli yağış sebebiyle ilçeler ve kent merkezi dahil olmak üzere, cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazilerini su bastı. Bazı evler ve arabalar da sular altında kaldı. Dün Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde, jet skiyi bir otomobile bağlayarak göle dönen yolda ilerletmeye çalışan bir kişi görülüyor. Bir süre su birikintileri arasında gitmeye çalışan vatandaş, daha sonra jet ski üstüne binerek kısa süreli keyif sürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.