Gömbe'ye değer katan proje

Antalya Kaş Belediyesi tarafından bölgedeki turizm imkânlarının geliştirilmesi adına Gömbe Panayır Alanı'nın ardından Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi projesi hayata geçirildi. Doğal coğrafi dokuya sahip Gömbe Mahallesi, panayır kültürüyle bütünleşerek, özellikle yaz aylarında bir odak noktası haline gelirken, bu kültürü koruyan proje gerçekleştirildi.

Proje bünyesinde araç yolu zemini yeniden düzenlenip gereken yerlerde refüj ve kaldırım yapılırken, dere çevresi korkulukları, seyir terasları, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları ve aydınlatma elemanlarıyla panayır alanı ve çevresinde bütünlük sağlandı. Yaklaşık 15 bin 500 metrekarelik proje alanında meydan oluşturuldu. Meydandan panayır alanına giden yol üzerinde otopark düzenlendi. Dere üzerine çelik konsol çıkan seyir terasları, kaldırım, görme engelli kılavuz taşları, araç yolu ve yaya yolu yenileme çalışmaları uygulandı. Yenilenen araç yolu çerçevesinde yağmur suyu drenajı sağlandı. Kanal boyu çevre düzenlemesi yapıldı.

“Biz çalışacağız, Kaş kazanacak”

Başkan Mutlu Ulutaş, Gömbe Panayır Alanı'nın ardından Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi projesinin yapımının tamamlandığını hatırlatarak, açılışını da yapacaklarını söyledi. Yerel seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Ulutaş, “Verdiğimiz sözlerin bir tanesi Panayır Alanı, bir tanesi de Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi projesiydi. Bunları gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Başkan Ulutaş, 54 yerleşim biriminde çalışma yapıldığına işaret ederek, “Her mahallemizde yapısal, üst yapı, tasarım, sahil düzenleme çalışmalarımız var. Hayvan barınağı yapıyoruz. Çocuklarımız için kreş yapıyoruz. Hizmetlerimizde devam edenler, ihale aşamasında olanlar var. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için verdiğimiz sözleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.