Gönül Pınarı Projesiyle 2 bin 500 kişiye 20 bin 500 kıyafet ulaştı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kentin 276 farklı noktasına yerleştirilen Gönül Pınarı Kumbaraları ile toplanan tekstil ürünü kıyafet ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hayırsever vatandaşların destekleriyle dolan Gönül Pınarı Kumbaraları ile hem yardımlaşma kültürü yaşatılıyor hem de ihtiyacı olan vatandaşların talepleri karşılanıyor. Ürünler, genç-yaşlı, kadın-erkek her yaştan vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak ayrıştırılıyor. Proje ve işleyiş hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, proje ile her yaştan ihtiyaç sahibine destek sağlandığını belirtti. Müdür Doğan, “Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gönül Pınarı Mağazamız Saray Mahallesi'nde vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Kumbaralarımız hemen hemen her mahallede bulunmaktadır. Alanya içerisinde 276 adet giysi kumbaramız mevcut. Vatandaşlarımız kumbaraların konumlarınawww.alanya.bel.tradresinden ulaşabilirler” dedi.

20 bin 500 parça ihtiyaç sahibine ulaştı

“Gönül Pınarı Mağazamızdan 2022 yılı içinde 2 bin 500 vatandaşa 20 bin 500 parça kıyafet desteği sağladık” diyen Müdür Hüseyin Doğan, “Gönül Pınarı mağazamız sadece Alanya içeresindeki vatandaşlarımıza değil ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde de ihtiyaç sahibi ailelere destek vermektedir. Her yaş grubuna uygun elbiseleri temin edebileceğimiz mağazamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza özel günlerde kullanabilecekleri damatlık, gelinlik ve nişan elbiselerini de temin etmek mümkün” diye konuştu.