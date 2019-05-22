Gönül sofraları Tütüncü ile personelini buluşturdu

İftar yemeğine AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, mahalle başkanları, muhtarlar ve belediye personelleri katıldı. Belediye hizmet binası önündeki iftara eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, personeline hayırlı ramazan dileklerinde bulundu. İftarların dostlukların büyütüldüğü sofralar olmasıyla güzelleştiğini belirten Başkan Tütüncü, kardeşliği geliştirmek, yol arkadaşlığı duygusunu yüceltmenin son derece önemli olduğuna işaret etti. Belediyeye hizmet veren, şehre eserler üreten, Kepezlilerin her daim yanında olan bürokratlar, amirler ve çalışanlarla bir arada olmak istediklerini belirten Tütüncü, “Kepez 68 mahalleden oluşmakta. Hizmet kervanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız, belediye çalışanlarıyla bütünlük oluşturan bir yapı. Aynı yolda yürüdüğümüz, hizmet etme onurunu birlikte yaşadığımız muhtarlarımızla bu anı paylaşalım istedik” diyerek, muhtarları özellikle iftara davet ettiklerini söyledi.