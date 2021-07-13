Gönül Yeprem ‘Neşeli notalar' konseri ile çocuklarla buluştu

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nin 4. gününde ‘Neşeli Notalar' çocuk konseri ile çocuklarla buluştu. Aynı zamanda müzik eğitimcisi olarak çalışan Yeprem, eğitimde müziğin çok önemli rol oynadığını belirterek uzun süre çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Ardından Uzman Dr. Hasan Peksel, “Neden Doktor Oldum” başlığı altında bir söyleşi yaptı. Çocukların meslek seçimine yardımcı olmak adına kendi hayat hikayesinden de örnekler veren Peksel, lise döneminde yaşadığı dikkat eksiliğini anlatarak, doktor olmak için olumsuzlukları nasıl aştığına değindi.

Psikolog İlkay Kargı ise “Çocuklar ve Teknoloji Bağımlılığı” konusunda bir konuşma yaparak, çocuklar için rol modelin ebeveynler olduğundan bahsetti. Özellikle 0-3 yaş grubu çocukların ekrandan uzak tutulması gerektiğini belirten Kargı, bu tür bağımlılıkların otizm rahatsızlığına kadar gidebildiğini söyledi. Psikolog İlkay Gargı, teknoloji bağımlılığının literatüre nomofobi olarak geçtiğini belirtirken bu durumun çocuklarda sosyal fobik davranışlar ve evden dışarı çıkamama gibi sorunlara yol açtığına işaret etti. Bağımlıkla ilgili danışanlarından örnekler veren Kargı, daha sonra dinleyicilerin sorularını yanıtladı.